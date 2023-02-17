Телеврач Елена Малышева назвала худшую в мире диету

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По словам телеведущей Елены Малышевой, кетодиета одна из худших во всем мире.

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, а также офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гендельман считают кетодиету одной из самых худших. К перечню плохих диет специалисты также отнесли диету Дюкана и безглютеновую, пишет RuNews24.ru.

По словам Продеуса, кетодиета не способствует снижению веса и не дает долгосрочного результата. В свою очередь Гендельман добавил, что эта диета предусматривает употребление только жиров, а это повышает уровень холестерина.

Кроме того, медики заметили, что рацион питания при кетодиете не является полноценным. В ней нет углеводов, грубой клетчатки и грубого волокна. Малышева сказала, что отсутствие волокна повышает риск развития онкологии.

Напомним, диетолог рассказала о полезных привычках для похудения.