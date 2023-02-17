Ученый Татевосян оценил риск землетрясений в России после трагедии в Турции

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По словам ученого Рубена Татевосяна, Крым и Кавказ подвержены достаточно сильным воздействиям и находятся в сейсмоопасном районе.

Заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян оценил риск землетрясений в России после трагедии в Турции. По его словам, Крым и Кавказ подвержены достаточно сильным воздействиям и находятся в сейсмоопасном районе, пишет Pravda.Ru.

«Если открыть карту общесейсмического районирования России, можно заметить, что эти регионы находятся на очень опасном участке. Для этого не нужно, чтобы землетрясение произошло в Турции», — уточнил ученый.

Татевосян считает, что стихийное бедствие в Турции и Сирии вряд ли способно стать триггером и причиной происшествия в России.

«Исключать такое нельзя. Крым и Кавказ расположены рядом с Турцией. Однако речь идёт о других сейсмоактивных регионах», — подытожил он.

Напомним, политолог предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно.