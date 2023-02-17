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В Новосибирске 18 февраля перекроют площадь Будагова

Фото В Новосибирске 18 февраля перекроют площадь Будагова
Фото В Новосибирске 18 февраля перекроют площадь Будагова

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске временно ограничат движение по площади Будагова.

Площадь Будагова в субботу, 18 февраля, будет перекрыта для движения транспорта. Об этом сегодня сообщили в мэрии Новосибирска. Ограничения вступят в силу в полночью, запрет на проезд будет действовать до 12:00 18 февраля. Как уточнили в мэрии, ограничения введут в связи с работами по строительству четвёртого моста через Обь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на площади Энергетиков весной ограничат движение транспорта. Ограничения движения будут действовать с 23:00 до 5:00. Они связаны с работами по возведению четвёртого моста через Обь.

С 1 по 8 марта движение ограничат в сторону Димитровского моста, c обеспечением объезда по улицам Ватутина, Станиславского и 1-й Шоссейной. Затем с 8 по 15 марта — в сторону улицы Станиславского, c обеспечением объезда по улице Станционной с разворотом по Станционной и Бетонному Переезду.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, сегодня в Новосибирске водитель Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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