Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске из-за тройного ДТП образовалась пробка в Советском районе

Фото В Новосибирске из-за тройного ДТП образовалась пробка в Советском районе
Фото В Новосибирске из-за тройного ДТП образовалась пробка в Советском районе

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске один человек пострадал в тройном ДТП.

В пятницу, 17 февраля, 22 летний водитель на Тойоте Алекс проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал тройное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчина на Тойоте ехал в сторону улицы Одоевского, напротив дома дома 451/1а, по улице Бердское шоссе проехал, на красный сигнал и столкнулся с автомобилем Хонда Фит, за рулем которой была 35 летняя женщина. Её машина отлетела в Мерседес Бенц, за рулем которого сидела 46 летняя женщина.

В результате ДТП пострадал виновник аварии. Его госпитализировали в больницу с места ЧП.

Авария спровоцировала пробку в оба направления движения по Бердском шоссе.

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", — сообщили в ГИБДД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске Северный объезд «встал» из-за аварии с грузовиком и внедорожником: обе машины «легли» на бок, а на обочине заметили тело человека.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8718
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8666
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
8280
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
7916
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
7873
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7584
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори
7537
Рекордная индексация пенсии в 2023 году: график повышения пенсий в РФ