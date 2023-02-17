В Новосибирске из-за тройного ДТП образовалась пробка в Советском районе

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске один человек пострадал в тройном ДТП.

В пятницу, 17 февраля, 22 летний водитель на Тойоте Алекс проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал тройное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчина на Тойоте ехал в сторону улицы Одоевского, напротив дома дома 451/1а, по улице Бердское шоссе проехал, на красный сигнал и столкнулся с автомобилем Хонда Фит, за рулем которой была 35 летняя женщина. Её машина отлетела в Мерседес Бенц, за рулем которого сидела 46 летняя женщина.

В результате ДТП пострадал виновник аварии. Его госпитализировали в больницу с места ЧП.

Авария спровоцировала пробку в оба направления движения по Бердском шоссе.

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", — сообщили в ГИБДД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске Северный объезд «встал» из-за аварии с грузовиком и внедорожником: обе машины «легли» на бок, а на обочине заметили тело человека.