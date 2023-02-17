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общество

В Новосибирске мужчины тратят 30% зарплаты на одно свидание

Фото В Новосибирске мужчины тратят 30% зарплаты на одно свидание
Фото В Новосибирске мужчины тратят 30% зарплаты на одно свидание

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, сайт Новосибирскстата

Новосибирскстат подсчитал средние затраты мужчин на свидание.

В среднем мужчины в Новосибирске на одно свидание тратят 16 тысяч рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат в пятницу, 17 февраля. Специалисты рассчитали все сопутствующие траты сибиряков на романтическую встречу с возлюбленными.

В отчёте учли как подготовку к свиданию, так и подарок. Так, на поход к парикмахеру и химчистку костюма у новосибирского мужчины уходит около 2 тысяч рублей. Подарок в среднем обойдётся в 514 рублей или 1070 в зависимости от того, книга это или букет из пяти роз.

Фото В Новосибирске мужчины тратят 30% зарплаты на одно свидание 2

Учтены и затраты на развлечения — два билета в театр в отчёте оценили в 1200 рублей. Дороже всего обойдётся ужин в ресторане на двоих — почти 8 тысяч рублей. На такси в обе стороны при среднем пути в 7 км придётся потратить ещё 527 рублей, считают специалисты. При этом средняя зарплата в Новосибирске — около 53 тысяч рублей, сказано в статистике. Таким образом, одно свидание обойдётся в 30% от ежемесячного дохода.

В отчёте также сказано, сколько в среднем женщины тратят денег на свидание. Маникюр, парикмахерская и покупка нового платья обойдутся в 3 тысячи рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске пары массово отказались от подарков на 14 февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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