В Новосибирске объявлен срочный сбор на поиск 63-летней женщины с потерей памяти

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске без вести пропала пожилая женщина.

В Новосибирске пропала 63-летняя Наталья Чебыкина (Халява). Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», женщину последний раз видели сегодня, 17 февраля.

Волонтёры объявили срочный сбор добровольцев для выезда на поиски пропавшей без вести. Подробности можно узнать по ссылке.

Приметы пропавшей: рост 161 см, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Наталья Чебыкина на момент пропажи была одета в коричнево-рыжую камуфляжную куртку, чёрно-розовый халат, чёрные штаны, галоши и серую шапку. С собой у женщины была чёрная сумка.

Волонтёры предупредили, что женщина может находиться в любом районе и страдает потерей памяти.

Напомним, ранее в Новосибирске были прекращены поиски 23-летней девушки, пропавшей в День влюбленных.