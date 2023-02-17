В Новосибирске опровергли задержание лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

Фото: со страницы "ВК" Алексея Кортнева

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева не задерживала полиция.

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева никто не задерживал. Об этом сообщил пресс-атташе.

Напомним, ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что музыканта задержали правоохранители после того, как он якобы показал средний палец представителям закона. Сообщалось, что ему грозит уголовное дело.

Сам Кортнев сказал, что ничего страшного не произошло, никаких протоколов на него не составляли. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник, 14 февраля, в одном из клубов города должен был состояться концерт Кортнева и Дмитрия Чувелева, но доиграть до конца не вышло, так как в соседнем здании произошло задымление.

В заведении выключили свет, а позже туда приехала полиция и пожарные.

Зрители разъехались, а артистов вызвали в отделение полиции, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. После этого их отпустили.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отменили концерт исполнительницы Инстасамка.