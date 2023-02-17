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В Новосибирске суд во второй раз отстранил от должности вице-мэра Скатова

Фото В Новосибирске суд во второй раз отстранил от должности вице-мэра Скатова
Фото В Новосибирске суд во второй раз отстранил от должности вице-мэра Скатова

Фото: тг-канал «Мэр_и_Я»

В Новосибирске вице-мэра Артема Скатова суд временно отстранил от занимаемой должности.

В пятницу, 17 февраля, мировой судья 7-го судебного участка Дзержинского судебного района во второй раз отстранил Скатова от занимаемой должности заместителя мэра Новосибирска.

Ранее его уже отстраняли с 6 декабря 2022 года по 17 января 2023 года.

Напомним, вице-мэра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

По данным следствия, , Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы. Через один из каналов в телеграме он попросил опубликовать написанный текст с «негативной» информацией о потерпевшем, о якобы имеющейся связи парламентария со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня.

Сам же Скатов и однопартийцы считают, что это давление на городскую власть.

Сейчас дело передано в суд.

"Мировой суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора Дзержинского района и временно отстранил Скатова А.В. от занимаемой должности заместителя мэра г. Новосибирска на период рассмотрения дела в суде", — рассказали в пресс-службе Судебного департамента Новосибирской области.

Кроме этого, суд назначил Артему Скатову выплачивать государственное пособие в размере 15 669 рублей с 17 февраля.

Данное постановление не вступило в законную силу.

Как ранее писал Сиб.фм, обвиняемого в клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова начали судить.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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