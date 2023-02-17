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В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс

Фото В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
Фото В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс

Фото: Pixabay.com

Новосибирские учёные на протяжении 50 лет проводят эксперимент по доместикации серых крыс.

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывели сотое поколение одомашненных серых крыс. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщила научный сотрудник ИЦиГ Римма Кожемякина, передаёт «Интерфак-Сибирь».

По данным собеседницы, эксперимент по доместикации серой крысы длится уже 50 лет. Ежегодно учёные получают два новых поколения особи. Задача эксперимента — отбор животного на ручное и агрессивное поколение.

В эксперименте участвовали 233 серые крысы: 117 самок и 116 самцов. По словам Кожемякиной, учёные действуют по принципу, который разработал основатель института академик Дмитрий Беляев при доместикации лис. Сотрудники выясняют, действительно ли процессу одомашнивания могут быть подвержены и другие семейства, кроме псовых, в которое входят лисы.

Как отметила Римма Кожемякина, поведение серых крыс в рамках эксперимента определяют с помощью «теста на перчатку», разработанному Беляевым. Научный сотрудник протягивает в клетку руку в защитной перчатке и проверяет реакцию крысы. В зависимости от поведения её определяют как агрессивную или ручную. Учёные обратили внимание на закономерность: среди ручных крыс появляются детёныши со светлой шерстью, а среди агрессивных — чаще с чёрной.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как красавица-ученый разрабатывает технологии для сложнейших приборов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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