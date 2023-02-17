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В Новосибирске в конце февраля обещают первый дождь

Фото В Новосибирске в конце февраля обещают первый дождь
Фото В Новосибирске в конце февраля обещают первый дождь

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске в конце февраля ожидается повышение температуры воздуха.

В конце февраля новосибирцев ожидает теплая погода и дождь.

По данным сервиса " gismeteo.ru" средняя температура воздуха будет составлять от -5 до — 2 градусов.

Во вторник, 21 февраля, ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Кроме этого, поднимется ветер — до 15 метров в секунду.

Как ранее писал Сиб.фм, опубликован прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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