В Новосибирске в конце февраля обещают первый дождь

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске в конце февраля ожидается повышение температуры воздуха.
В конце февраля новосибирцев ожидает теплая погода и дождь.
По данным сервиса " gismeteo.ru" средняя температура воздуха будет составлять от -5 до — 2 градусов.
Во вторник, 21 февраля, ожидаются осадки в виде снега с дождем.
Кроме этого, поднимется ветер — до 15 метров в секунду.
Как ранее писал Сиб.фм, опубликован прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске.
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