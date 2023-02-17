В Новосибирске водители 5 часов стоят в пробке из-за аварии на Шлюзе

Фото: "Микрорайон Шлюз, Новосибирск"/ТГ

В микрорайоне Шлюз в Новосибирске произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка.

В Новосибирске на территории микрорайона Шлюз произошла авария с участием двух «Газелей». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска. По данным ведомства, в результате ДТП пострадал один из водителей ГАЗ-3009, мужчину госпитализировали с травмами.

Как сообщают очевидцы в местных группах в социальной сети «ВКонтакте», авария привела к образованию пробки в указанном районе. Водители утверждают, что затруднения на дороге не завершились и спустя пять часов после ДТП.

«Сегодня на Шлюзе транспортный коллапс! Улицы Русская и Балтийская с 12 часов дня стоят в глухой пробке. Причина традиционна — авария на дамбе ГЭС. А сегодня их там сразу две», — пишут очевидцы.

На месте работает наряд ДПС.

Напомним, ранее в Новосибирске женщина пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом.