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В Новосибирске женщина пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

Фото В Новосибирске женщина пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом
Фото В Новосибирске женщина пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

Фото: ГИБДД Новосибирска

Жительница Новосибирска получила травмы в результате аварии с участием общественного транспорта.

В Заельцовском районе произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Об этом вечером в четверг, 16 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска. Инцидент произошёл в 19:19.

Как уточнили в ведомстве, троллейбус двигался по Красному проспекту с пятью пассажирами в салоне. Когда водитель перестраивался в правый ряд, он столкнулся с попутным автобусом «НефАЗ», в котором находилось около 40 пассажиров.

В результате аварии пострадал один человек. По данным ГИБДД, женщина 1970 года рождения, находящаяся в автобусе, упала при столкновении и получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

На месте работает наряд ДПС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 8-летний мальчик пострадал в результате аварии. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Ребёнок госпитализирован с травмами.

Напомним, ранее появилось видео смертельного ДТП на Первомайке в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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