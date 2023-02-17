В Новосибирской области прокуроры за год рассмотрели 40 тысяч обращений граждан

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске прошла коллегия прокуратуры региона: среди вопросов была проблема расселения жильцов аварийных домов.

Около 18 тысяч жителей региона ожидают расселения из аварийных домов. Об этом сообщили в ходе коллегии прокуратуры Новосибирской области в пятницу, 17 февраля. В заседании приняли участие начальник управления Генпрокуратуры РФ по СФО Юрий Русанов, прокурор региона Александр Бучман, губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

На коллегии подвели итоги работы надзорного органа за прошлый год. Юрий Русанов отметил, что контроля также требует восстановление прав более 4 тысяч обманутых дольщиков. Кроме того, региональным властям следует обратить внимание на проблему с обеспечением «доступной среды» и трудоустройством 180 тысячам инвалидов, 3 тысячи из которых – инвалиды-колясочники.

На совещании отметили итоги работы ведомства в Новосибирской области за 2022 год. Прокурорам удалось защитить права более 4 тысяч работников, которым в результате выплатили долг по зарплате на общую сумму 181 млн. Также в прошлом году были обеспечены лекарствами более 270 нуждающихся сибиряков и пресечены нарушения разумных сроков ожидания оказания медпомощи в более чем 3 тысячах экстренных случаях

«С 1 января 2023 г. в области снижен на 14 % тариф на обращение коммунальных отходов; проведены результативные проверки работодателей с опасными производствами, защищены права почти 1,5 тыс. граждан», — напомнили в пресс-службе прокуратуры.

При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено более 62 тыс. нарушений закона, для устранения которых внесено 40 тыс. различных актов реагирования, защищены права свыше 15 тыс. граждан.

По инициативе прокуроров органы государственной власти и местного самоуправления приняли более 7 тысяч нормативных актов.



В результате прокурорского вмешательства приведено в соответствие с законом более 5 тыс. нормативных правовых актов и предотвращено принятие почти 1300 актов.



Прокуроры защитили трудовые права более 4 тысяч работников, размер задолженности по заработной плате по региону снизился более чем в 2,5 раза, со 163 до 62 млн. рублей.



Прокурор области обратил внимание на особую значимость работы с гражданами. В прошедшем году рассмотрено почти 40 тыс. обращений. На личный прием обратилось почти 15 тыс. человек. Прокуроры добивались объективного и окончательного разрешения каждого поступившего обращения.



Участники коллегии обсудили дополнительные меры взаимодействия при реализации мер по укреплению законности и правопорядка.

Губернатор Андрей Травников отметил надёжно налаженную работу региональных властей и прокуратуры.

Напомним, прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной».