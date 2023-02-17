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В Новосибирской области 21 ребенок совершил суицид в 2022 году

Фото В Новосибирской области 21 ребенок совершил суицид в 2022 году
Фото В Новосибирской области 21 ребенок совершил суицид в 2022 году

Фото: Денис Винокуров

В Новосибирской области зафиксировано 147 попыток суицида с участием несовершеннолетних в 2022 году.

В Новосибирской области 21 несовершеннолетний погиб в результате самоубийства в 2022 году. Об этом в ходе итоговой коллегии сообщил прокурор региона Александр Бучман 17 февраля.

«К сожалению, выросло количество суицидов с участием несовершеннолетних. В 2022 году зарегистрировано 147 попыток, 21 из которых завершилась летальным исходом», — отметил Бучман.

Прокурор поручил усилить профилактическую работу с несовершеннолетними по данному направлению.

Также в ходе коллегии руководитель надзорного ведомства сообщил, что в 2022 году выросло количество преступлений, совершенных с участием подростков в состоянии опьянения.

В 22 районах область ситуация с преступностью несовершеннолетних в минувшем году ухудшилась.

Как ранее писал Сиб.фм, в ходе коллегии 17 февраля руководитель прокуратуры Новосибирской области Александр Бучман заявил, что держит на контроле ситуацию со сроками сдачи новой ледовой арены и станции метро «Спортивная».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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