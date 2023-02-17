Врачи новосибирского Центра Мешалкина снялись в программе Елены Малышевой

Фото: t.me/meshalkinclinic

Специалисты Центра им. Мешалкина из Новосибирска стали участниками передачи с Еленой Малышевой на Первом канале.

Врачи и пациенты новосибирского Центра им. Мешалкина снялись для программы «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в учреждении. Выпуск выйдет в эфир в начале апреля — предполагается поочерёдная публикация нескольких сюжетов с новосибирскими специалистами.

«В насыщенном графике – интервью с врачами, экскурсия в музей Центра и многочасовые съемки в оперблоке», — рассказали в Центре.

В выпуске осветят работу 19 операционных. Операторы покажут неординарные случаи из практики новосибирских хирургов разных профилей. Кроме того, зрителей познакомят с историями пациентов Центра им. Мешалкина.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как онкохирурги новосибирского Центра Мешалкина удалили жителю региона правую почку с редкой аномалией. Для восстановления пациент провел в клинике четверо суток. На пятый день после операции его выписали из больницы. Теперь ему предстоит посещать профильного специалиста.

Напомним, ранее в Новосибирске кардиохирурги Центра Мешалкина спасли коллегу с тромбозом аорты.