Жителей Новосибирска ждет короткая рабочая неделя из-за 23 Февраля

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Новосибирцев ожидает сокращённая рабочая неделя в преддверии Дня защитника Отечества.

Новосибирцы на следующей неделе будут отдыхать больше из-за перенесённых на февраль праздничных дней. В четверг, 23 февраля, в России День защитника Отечества.

Также накануне, 22 февраля, рабочий день будет длиться на час меньше. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иное не прописано в трудовом договоре. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться.

Несмотря на то, что сам патриотический праздник выпадает на четверг, на пятницу, 24 февраля 2023 года переносится один из январских выходных (1 января – красный день российского календаря). Это позволяет увеличить количество непрерывных праздничных дней на 4 дня, то есть с 23 по 26 включительно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустят салют в честь 23 Февраля.