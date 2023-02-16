В Новосибирске запустят салют на набережной 23 февраля 2023

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Запуск салюта запланирован в Новосибирске на ближайшие праздники.

В Новосибирске запустят салют в честь 23 Февраля. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова, пишет «АиФ-Новосибирск». Праздничные залпы прогремят на Михайловской набережной, время запуска собеседница не назвала.

Кроме того, запуск салюта планируется на 9 мая и на День города — в июне Новосибирску исполняется 130 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что огромный торт проплывет по реке Обь в день празднования 130-летия Новосибирска. Это станет одним из пунктов масштабной программы, говорила ранее Анна Терешкова. Вице-мэр уточнила, что программа юбилейных мероприятий в настоящее время дорабатывается. После защиты ее представят новосибирцам. Однако некоторые задумки уже стали достоянием общественности.

По словам Терешковой, в День города улица Ленина вновь станет пешеходной. Ее украсят шарами, яркими зонтами и цветами. Десятки флористов из Новосибирска и федеральных округов станут участниками всероссийского фестиваля цветов.

Напомним, сегодня стало известно, что дДиректор Новосибирского зоопарка Шило сожжёт чучело Масленицы 2023.