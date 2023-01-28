В Новосибирске по реке Обь запустят огромный торт в честь 130-летия города

Фото: "Новосибирские новости"

В Новосибирске началась подготовка к празднованию 130-летия города, которое будет отмечаться в июне.

Огромный торт проплывет по реке Обь в день празднования 130-летия Новосибирска. Это станет одним из пунктов масштабной программы, сообщила "Новосибирским новостям" заммэра Анна Терешкова.

Вице-мэр уточнила, что программа юбилейных мероприятий в настоящее время дорабатывается. После защиты ее представят новосибирцам.

Однако некоторые задумки уже стали достоянием общественности.

По словам Терешковой, в День города улица Ленина вновь станет пешеходной. Ее украсят шарами, яркими зонтами и цветами. Десятки флористов из Новосибирска и федеральных округов станут участниками всероссийского фестиваля цветов.

Также планируется провести в городе фестиваль духовых оркестров.

Терешкова уточнила, что задумка с тортом станет альтернативой праздничному салюту — если в городе не удастся запустить фейерверки, то по Оби проплывет гигантский торт в честь именинника.

Как ранее писал Сиб.фм, в декабре новосибирские кондитеры испекли гигантский пряник весом 18 килограммов, который является точной копией оперного театра. Съедобная копия оперного тетра готовилась в рамках арт-марафона международного кондитерского фестиваля «Мир пряника» и победила в номинации «Восьмое чуда света».

Напомним, в Новосибирске пешеходную часть улицы Ленина откроют для движения автотранспорта 10 февраля. На период новогодних праздников этот участок был закрыт для проезда.