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В Новосибирске пропавшую 63-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за несколько часов

Фото В Новосибирске пропавшую 63-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за несколько часов
Фото В Новосибирске пропавшую 63-летнюю пенсионерку с потерей памяти нашли за несколько часов

Фото: ориентировка "Лиза Алерт" в Новосибирске

17 февраля в Новосибирске объявили в розыск 63-летнюю Наталью Халява. Однако уже через несколько часов волонтёры «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка найдена.

Буквально днём 17 февраля 63-летнюю Наталью Чебыкину (Халява) видели на остановке общественного транспорта в Кировском районе. Потом пенсионерка пропала. Родственники переживали за женщину, так как у неё были проблемы с потерей памяти.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске тут же объявили пенсионерку в розыск. Было известно, что Наталья Чебыкина сообщила остановку, на которой вышла, но потом куда-то пропала. Поисковикам хватило несколько часов, чтобы найти женщину.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто выполнял автономные задачи, выезжал на поиск, распространял ориентировку в сети и делал репосты», — сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Впрочем, поисковики предупреждают, что людей с проблемами с памятью лучше не отпускать одних и контролировать их перемещение на дальние расстояния.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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