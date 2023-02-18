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В Новосибирске стартовал благотворительный телемарафон «Все для Победы»

Фото В Новосибирске стартовал благотворительный телемарафон «Все для Победы»
Фото В Новосибирске стартовал благотворительный телемарафон «Все для Победы»

Скрин видео vk.com/otsgorsite

В Новосибирске прямо сейчас можно присоединиться к телемарафону сбору средств для участников СВО.

В Новосибирске «Общероссийский народный фронт» при поддержке крупных медиахолдингов страны организовал телемарафон «Все для Победы». Сбор средств на подарки участникам спецоперации на Украине ко Дню защитника Отечества уже открыт. Чтобы перечислить посильную сумму, достаточно сканировать кюар-код на экране.

Одним из гостей телемарафона стала Светлана Заикина, руководитель Новосибирского Штаба «Общероссийского народного фронта». Она рассказала о том, в какой помощи сегодня нуждаются наши бойцы на линии соприкосновения. Все благотворительные грузы формируются исключительно по запросами самих военнослужащих на благотворительные средства, которые перечисляют представители бизнеса и просто обычные люди.

Фото В Новосибирске стартовал благотворительный телемарафон «Все для Победы» 2

По словам Светланы, представители фонда ведут закупки необходимых бойцам товаров в различных регионах, стараются лично дойти до каждого производителя, чтобы проверить качество товара и избежать обмана. Очень много мошенников в наши дни пытается заработать на спецоперации. Но члены фонда стараются сделать свою деятельность максимально прозрачной и понятной для всех. Доставку грузов в зону СВО обеспечивают волонтеры и военные корреспонденты.

Особенно трогательно Светлана отзывалась о простых людях, которые делают все, чтобы помочь армии. Например, представители новосибирской балетной труппы принесли для бойцов специальные «балетные» препараты от боли в ногах и мозолей, ведь непросто привыкнуть к воинской обуви. Есть у ОНФ и своя ЧВК — частная вязальная компания под названием «Ночные ведьмы». Женщины назвали себя так в честь известного в Великую Отечественную войну женского батальона. Они вяжут носки для наших бойцов в промышленных масштабах.

Особенно тронула зрителей история 90-летней бабы Томы из Новосибирска, которая после начала спецоперации впервые в жизни взялась за спицы и уже связала 56 шапок для наших российских солдат.

Напомним, в телемарафоне примет участие и глава Новосибирской области Андрей Травников. Посмотреть трансляцию можно на телеканале ОТС, на YouTube канала, в паблике «Новосибирская область», в группе ОТС-Горсайт «ВКонтакте», в группе ОТС-Горсайт в «ОК» и на Ru-Tube.

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