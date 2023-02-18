Депутат из Новосибирска Лебедев привёз раненых участников СВО в больницу

Фото: скриншот с видео Евгения Лебедева на странице во "ВКонтакте"

Новосибирский депутат Евгений Лебедев ведёт видеодневник из зоны СВО – парламентарий рассказал, как доставил раненых бойцов в больницу.

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев отправился волонтёром в зону СВО ещё в конце января. Спустя неделю лидер ячейки ЛДПР в Новосибирске выложил фотографию, на которой был запечатлён напротив БТР с американским гранатометом "Джавелин".

На этот раз Евгений Лебедев записал видеообращение к новосибирцам, на кадрах которого сообщил, что привез в госпиталь раненых бойцов. Однако, где находится – депутат сказать этого не смог.

«Мы привезли легко раненых бойцов. Находимся в расположении медицинского госпиталя, где работают новосибирские врачи», — кратко сообщил Евгений Лебедев.

Также народный избранник заверил, что заявленная миссия выполняется. А своим подписчикам Евгений Лебедев обещал новые встречи в формате видео.