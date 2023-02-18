В мэрии Новосибирска рассказали о распродаже подвалов и нежилых помещений

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Почти 164 миллиона рублей удалось выручить мэрии Новосибирска за продажу нежилых помещений – с молотка ушли 16 подвалов.

В мэрии Новосибирска рассказали, что за 2022 год было продано 27 объектов недвижимости, общая площадь которых – 9 700 квадратных метров. Таким образом, 164 миллионов рублей бюджету удалось выручить в рамках федерального законодательства об отчуждении муниципального имущества.

Кроме того, проводили и открытые торги – таким образом были проданы 28 объектов общей площадью 6 000 квадратных метров. Бюджет получил почти 119 миллионов рублей от аукционов.

Как сообщает издание «Новосибирские новости» за год с молотка ушли 55 объектов. Среди них – 16 подвалов, шесть зданий, два гаража и котельная.

Также напомним, что летом прошлого года в мэрии Новосибирска обещали отремонтировать бомбоубежища в домах на территории Заельцовского района.