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В мэрии Новосибирска заставляют УК чистить крыши перед резким потеплением

Фото В мэрии Новосибирска заставляют УК чистить крыши перед резким потеплением
Фото В мэрии Новосибирска заставляют УК чистить крыши перед резким потеплением

Фото из паблика "АСТ-54"

О необходимости коммунальным службам заняться чисткой крыш от снега заявили представители мэрии Новосибирска – это связано с предстоящим резким потеплением.

В предстоящее воскресенье, 19 февраля, температура воздуха прогреется до – 6 градусов. А в понедельник столбик термометра начнёт стремится к нулю. Из-за резкого потепления скопившийся снег может обрушить кровлю зданий, поэтому в мэрии Новосибирска просят управляющие компании принять меры.

«Для недопущения подобного руководителям организаций по эксплуатации жилого фонда необходимо очистить от снега и наледи прилегающие к домам территории, организовать очистку от снежных масс и ледяных образований крыш зданий. Наиболее опасные участки — оградить предупреждающими знаками», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, о необходимости поэтапно сбрасывать снег с крыш Новосибирска мэр Анатолий Локоть говорил ещё в начале февраля. Так, подобные инциденты были даже в конце января: например, по адресу улица Татьяны Снежиной, 29 снег сошёл на припаркованный автомобиль Nissan Tiida.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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