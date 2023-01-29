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общество

В Новосибирске груда снега пробила крышу Nissan у дома

Фото В Новосибирске груда снега пробила крышу Nissan у дома
Фото В Новосибирске груда снега пробила крышу Nissan у дома

Фото: АСТ-54

Автомобиль в Новосибирске получил повреждения после того, как на него с крыши дома упал снег.

В Новосибирске на припаркованный у жилого дома автомобиль упала груда снега. Об этом сообщил читатель в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Сошедший снег пробил крышу машины.

«Берегите свои автомобили! С крыши дома по адресу Татьяны Снежиной, 29, произошёл сход снега прямо на крышу припаркованного под окнами седана Nissan Tiida!», — пишет очевидец.

На фото видно, что крыша у автомобиля помялась.

Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Ранее Сиб.фм сообщал, что испытание на дорогах ожидает автолюбителей и сегодня

"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждали ранее в Западно-Сибирском УГМС.

В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.

Напомним, сегодня в Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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