В Новосибирске 11 росгвардейцев получили награды за участие в СВО

Фото пресс-службы Управления Росгвардии Новосибирской области

Командующий Сибирским округом Росгвардии лично вручил награды бойцам из Новосибирска, которые отличились в ходе выполнения своего долга в зоне спецоперации.

Накануне государственные награды участникам СВО вручал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Марков. Всего в ходе спецоперации отличились 11 человек из Сибири.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области рассказали, что бойцов отметили за отвагу, мужество и самоотверженность. Государственные награды утверждены указом президента России Владимиром Путиным.

Так, среди сибирских росгвардейцев есть обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и знака отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевского Креста IV степени.

В ходе торжественного мероприятия благодарственными письмами были отмечены и те росгвардейцы, которые несут службу в сибирских городах.

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