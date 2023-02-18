Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске 11 росгвардейцев получили награды за участие в СВО

Фото В Новосибирске 11 росгвардейцев получили награды за участие в СВО
Фото В Новосибирске 11 росгвардейцев получили награды за участие в СВО

Фото пресс-службы Управления Росгвардии Новосибирской области

Командующий Сибирским округом Росгвардии лично вручил награды бойцам из Новосибирска, которые отличились в ходе выполнения своего долга в зоне спецоперации.

Накануне государственные награды участникам СВО вручал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Марков. Всего в ходе спецоперации отличились 11 человек из Сибири.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области рассказали, что бойцов отметили за отвагу, мужество и самоотверженность. Государственные награды утверждены указом президента России Владимиром Путиным.

Так, среди сибирских росгвардейцев есть обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и знака отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевского Креста IV степени.

В ходе торжественного мероприятия благодарственными письмами были отмечены и те росгвардейцы, которые несут службу в сибирских городах.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как депутат из Новосибирска Евгений Лебедев отвёз раненых в зоне СВО бойцов в медицинский госпиталь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16388
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
14447
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
10007
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
9154
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8603
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
8083
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7782
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори