Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске ищут хозяина подобранному на СТО белоснежному щенку без языка

Фото В Новосибирске ищут хозяина подобранному на СТО белоснежному щенку без языка
Фото В Новосибирске ищут хозяина подобранному на СТО белоснежному щенку без языка

Фото из группы «СЛУЖБА ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «БЕЛЫЙ ПЕС» в социальной сети "ВКонтакте"

Зоозащитники попросили приютить белоснежного щенка с особенностями анатомии – собаку подобрали на одной из СТО под Новосибирском.

Информация о белоснежном щенке появилась в группе «Служба помощи животным «Белый пес» во «ВКонтакте». Мартин, так зовут эту белоснежную собаку, скорее всего, остался без языка будучи ещё новорождённым.

«Он совсем маленький, всего 3 килограмма, по возрасту около 2-3 месяцев, и у него нет языка. Даже после визита в клинику трудно понять, врождённое это или травматическая ампутация, но на рентгене увидели, что нижняя челюсть была сломана и уже срослась», — написали волонтеры.

Фото В Новосибирске ищут хозяина подобранному на СТО белоснежному щенку без языка 2

Мартина подобрали на заправке в Верх-Туле. Несмотря на анатомические особенности белоснежный щенок очень игривый и прекрасно обходится без языка: самостоятельно ест, пьёт, а умывается двумя лапками.

«Мальчишка настоящий герой, он научился есть и пить, только облизаться не может, но при этом вытирает мордочку лапками. В остальном он совершенно нормальный игривый малыш, который ничем не отличается от других щенков», — рассказывают зоозащитники.

Сейчас Мартин находится на базе реабилитации в Кольцово. Если найдётся верный друг – щенка отдадут хозяину, но только в хорошие руки.

Также напомним, что в конце января волонтёрам удалось спасти щенка с двумя огнестрельными ранениями в Колыванском районе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16082
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
14221
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
9681
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента
9059
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8559
Экс-замгубернатора Виктор Козодой сравнил чистоту дорог Новосибирска и Красноярска
8040
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7742
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори