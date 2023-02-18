В Новосибирске ищут хозяина подобранному на СТО белоснежному щенку без языка

Фото из группы «СЛУЖБА ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ «БЕЛЫЙ ПЕС» в социальной сети "ВКонтакте"

Зоозащитники попросили приютить белоснежного щенка с особенностями анатомии – собаку подобрали на одной из СТО под Новосибирском.

Информация о белоснежном щенке появилась в группе «Служба помощи животным «Белый пес» во «ВКонтакте». Мартин, так зовут эту белоснежную собаку, скорее всего, остался без языка будучи ещё новорождённым.

«Он совсем маленький, всего 3 килограмма, по возрасту около 2-3 месяцев, и у него нет языка. Даже после визита в клинику трудно понять, врождённое это или травматическая ампутация, но на рентгене увидели, что нижняя челюсть была сломана и уже срослась», — написали волонтеры.

Мартина подобрали на заправке в Верх-Туле. Несмотря на анатомические особенности белоснежный щенок очень игривый и прекрасно обходится без языка: самостоятельно ест, пьёт, а умывается двумя лапками.

«Мальчишка настоящий герой, он научился есть и пить, только облизаться не может, но при этом вытирает мордочку лапками. В остальном он совершенно нормальный игривый малыш, который ничем не отличается от других щенков», — рассказывают зоозащитники.

Сейчас Мартин находится на базе реабилитации в Кольцово. Если найдётся верный друг – щенка отдадут хозяину, но только в хорошие руки.

Также напомним, что в конце января волонтёрам удалось спасти щенка с двумя огнестрельными ранениями в Колыванском районе.