В Новосибирске Минстрой предложил обманутым дольщикам создать кооператив

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В Новосибирске Минстрой предложил решение проблемы обманутым дольщикам, но те пока не могут договориться.

В Новосибирске много шума наделал гигантский баннер, который в эти выходные неожиданно появился на фасаде долгостроя по улице Красина. На нем — обращение обманутых дольщиков к Президенту РФ с просьбой решить проблему. Многие из них не могут получить свои квартиры уже 19 лет.

В Минстрое Новосибирской области заявили, что власти региона в состоянии самостоятельно решить эту проблему, однако для этого дольщики должны действовать сообща с органами власти.

По словам Министра строительства НСО Алексея Колмакова, дом на улице Красина, 54, почти готов к сдаче. В доме есть тепло, вода и электричество, установлены лифты, 4 и 5 подъезды сданы в эксплуатацию. В некоторых квартирах уже обосновались жильцы.

Но для полного завершения строительных работ необходимо, чтобы сами дольщики создали жилищно-строительный кооператив. Однако, к сожалению, дольщики пока не могут договориться между собой по этому поводу.

Колмаков уверяет, что ЖСК дольщиков будут оказаны все меры господдержки: субсидии, реализацию МИПов, Совместная работа власти и объединения дольщиков поможет оперативно решить эту проблему.

В прошлом году региональный Минстрой направлял от Правительства области ходатайство в ППК «Фонд» о включении этого дома в перечень объектов, в отношении которых могут быть использованы федеральные механизмы, однако получил отказ из-за отсутствия финансирования со стороны ППК.

И тем не менее, в ведомстве стараются сделать все возможное, чтобы восстановить и защитить права всех пострадавших дольщиков.