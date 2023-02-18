В Новосибирске обманутые дольщики повесили на долгострой баннер с обращением к президенту

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено Дарьей Горбылёвой

В эти выходные на недостроенном доме под номером 56 на улице Красина в Новосибирске появился огромный баннер с обращением – его повесили уставшие ждать жильё почти 20 лет дольщики.

Баннер размером с пятиэтажку на долгострое развешивали сами дольщики накануне. Многие из них ждут жильё более 19 лет.

«Я купила квартиру в далеком 2004 году, это был успешный проект, его активно пиарили в мэрии Новосибирска, причем сама Мэрия, тоже скупала в этом доме квартиры», – рассказала обманутая дольщица Дарья Горбылёва.

Она говорит, что в числе обманутых дольщиков есть и мэрия Новосибирска. Дарья Горбылёва также сообщила, что деньги на достройку этого дома уже выделялись, но сейчас процесс тормозится.

«В настоящее время дольщики обратились в Фонд развития территорий, который создан в РФ, с целью завершить строительство долгостроев и восстановить права людей на жилье,

– продолжает Дарья. – Обманутым людям, предлагают забрать объект в Жилищно-строительный кооператив, внести снова денежные средства и достроить дом самостоятельно. Учитывая, что дефицит строительства, без расселения частного сектора в придомовой территории и строительства парковки 120 млн. рублей, а дольщиков всего 116 человек, не сложно посчитать, какие суммы, люди должны внести. Много дольщиков за 19 лет вышли на пенсию, и не имеют возможности доплат. При этом мэрия не может участвовать в достройке финансово, так, что участники строительства, должны достроить и их квартиры, за свой счет».

Напомним, некоторые обманутые дольщики вообще не доживают до ввода дома в эксплуатацию. За 20 лет несколько таких историй произошло в печально известном долгострое «Новомарусино».