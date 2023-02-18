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В Новосибирске на застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело из-за долгостроя

Фото В Новосибирске на застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело из-за долгостроя
Фото В Новосибирске на застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело из-за долгостроя

Фото: pixabay.com

Дело о крупном мошенничестве возбудили в Новосибирске на руководителя компании ООО «НСК-Инвест» из-за долгостроя на улице Добролюбова.

Как рассказывают дольщики, завершения строительства дома №162/1 стр. на улице Добролюбова они ждут не первый год. Всего инвесторы вложили в стройку 84 миллиона рублей. Однако в последнее время застройщик ООО «НСК-Инвест» на контакт с дольщиками не выходит. Обращения новосибирцев с жалобой поступило в прокуратуру.

«Эти обстоятельства послужили основанием для направления исполняющим обязанности прокурора района материалов проверки в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. За него грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Сиб.фм также рассказывал, что на одном из новосибирских долгостроев появился баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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