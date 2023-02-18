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В Новосибирске ограничили движение по площади Будагова на сутки

Фото В Новосибирске ограничили движение по площади Будагова на сутки
Фото В Новосибирске ограничили движение по площади Будагова на сутки

Фото: Pixabay.com

Начали действовать суточные ограничения по движению на площади Будагова в Новосибирске: к работе приступили мостостроители.

Движение на этом участке закрылось ровно в полночь 18 февраля: продлятся работы на участке до полуночи воскресенья. Об этом в мэрии Новосибирска предупреждали автолюбителей за несколько недель.

Уже этой ночью на участке начались работы по строительству четвёртого моста через Обь. Сейчас на объекте идут завершающие работы по выводу полотна строения на развязку. Автолюбители стараются избегать это место при строительстве маршрута.

Напомним, это не единственное ограничение, которое будет вводиться на завершающих этапах строительства четвёртого моста этой весной: планируется, что площадь Энергетиков также будут перекрывать почти каждую ночь.

Также в марте ограничат движение в сторону Димитровского моста, c обеспечением объезда по улицам Ватутина, Станиславского и 1-й Шоссейной. Затем с 8 по 15 марта — в сторону улицы Станиславского, c обеспечением объезда по улице Станционной с разворотом по Станционной и Бетонному переезду.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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