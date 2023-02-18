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В Новосибирске прошла последняя самая холодная ночь в феврале

Фото В Новосибирске прошла последняя самая холодная ночь в феврале
Фото В Новосибирске прошла последняя самая холодная ночь в феврале

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ночь на 18 февраля в Новосибирской области была очень холодная ночь: температура воздуха в регионе опустилась до – 28 градусов.

В конце этой недели Новосибирск посетил антициклон: пик холода пришёлся на ночь 18 февраля: столбик термометра по региону опускался до минус 28 градусов.

«В субботу, 18 февраля, ночью ожидается погода без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха -21, -23 С, в пригороде -26, -28 С. На дорогах гололедица», – сказано в сводке Западно-Сибирского УГМС.

Днём в субботу, 18 февраля, начнётся потепление. Воздух уже утром прогреется до минус 15 градусов, а днём и до – 7. При этом в выходные по утрам будут стоять туманы. В дальнейшем начнётся постоянное, ежедневное потепление.

Уже в конце февраля синоптики обещают минус 2 градуса, при этом уже 21 февраля, возможно, пройдёт первый весенний дождь.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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