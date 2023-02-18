В Новосибирске создадут БПЛА для доставки грузов в отдаленные районы

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В Новосибирске работают над беспилотником, который сможет нести 100 кг груза на расстояние 500 км.

В Новосибирске авиаконструкторы технического университета (НГТУ НЭТИ) работают над созданием системы беспилотных воздушных грузоперевозок. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Чтобы создать логистическую системы из дронов с большой грузоподъемностью, нужна серия машин с одними и теми же техническими характеристиками. Сама технология уже готова. Сейчас ученые трудятся над первым летным образцом: собирают плане, фюзеляж, крылья.

По словам руководителя проектной группы, профессора кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Ильи Зверкова, уже первый летный образец такого дрона сможет поднимать в воздух грузы весом до ста килограммов и обеспечивать их доставку на расстояние в радиусе 500 км от станции радиоуправления. При этом это только минимальная, стартовая грузоподъемность такого дрона. Грузовые БПЛА планируется использовать в том числе для доставки грузов в удаленные регионы Сибири и Дальнего Севера.

Пока это первая подобная разработка в России.

Напомним, в конце прошлого года конструкторы НГТУ НЭТИ показали свой БПЛА типа «монокрыло», который предназначен для наблюдения с воздуха. А в этом году на базе Новосибирского технического университета заработал Центр компетенций БПЛА, который должен обеспечить стропроцентное импортозамещение в части комплектующих для российских беспилотников. В Центре уже создали образец дрона спецназначения "Шмель". Проектом уже заинтересовалось Министерство обороны России.