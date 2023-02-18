В Новосибирске таксистка напала на пенсионерку-инвалида

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В Новосибирске таксистка набросилась на пожилую пассажирку и выбросила ее из машины.

В одном из микрорайонов Новосибирска таксистка практически напала на свою пассажирку. Эту историю рассказал сын пострадавшей в группе «АСТ-54».

По словам мужчины, все это случилось 12 февраля. Он вызвал такси своей пожилой матери. Женщине в силу инвалидности трудно передвигаться. Однако машина подъехала не к подъезду, а к противоположной стороне дома.

Пожилая пассажирка с трудом добралась до автомобиля. За рулем такси оказалась женщина, а в салоне автомобиля — десятилетняя девочка и пакеты с едой из супермаркета, так что почти не оставалось места для пассажира. Когда пожилая женщина попыталась выяснить, почему автомобиль не подъехал к подъезду, то получила в ответ порцию ругательств.

При этом автоледи даже не смутило наличие в машине ребенка. Закончив браниться, она начала перекладывать пакеты с продуктами в багажник, а потом потребовала от пенсионерки, чтобы она оплатила время задержки. Когда пассажирка отказалась это делать, автоледи просто заглушила двигатель и заявила, что машина сломалась. А затем «с криками и матами» выскочила из машины и силой выбросила пожилую женщину из салона, оторвав рукав пуховика.

По словам мужчины, его мама упала прямо на снег, а таксистка просто уехала.

Пенсионерка написала заявление в полицию.

Напомним, в Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей, запугивая и «ставя на счетчик» школьников.