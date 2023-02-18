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В Новосибирске в воскресенье, 19 февраля, потеплеет до – 6 градусов

Фото В Новосибирске в воскресенье, 19 февраля, потеплеет до – 6 градусов
Фото В Новосибирске в воскресенье, 19 февраля, потеплеет до – 6 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают в Новосибирске весеннее потепление в воскресенье, 19 февраля.

Потепление началось уже утром в субботу, 18 февраля, после одной из самых холодных ночей в Новосибирске: в регионе столбик термометра опускался до – 28 градусов. А вот утром началось потепление, и уже на данный момент столбик термометра достиг показателя в минус 15 градусов.

«18 февраля в первой половине дня ожидается погода без осадков. Изморозь, туман. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -13, -15 С, в пригороде до -19 С. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

В воскресенье, 19 февраля, потепление продолжится: уже ночная температура замрёт на отметке – 15 градусов, а днём синоптики обещают – 6... — 8 градусов. Ещё теплее станет в начале следующей рабочей недели, а 21 февраля может пойти первый весенний дождь.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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