В Новосибирске зафиксированы случаи заражения учёных смертельным вирусом Марбург

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Новосибирский ученый, вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов рассказал, стоит ли в Сибири бояться такого вида биологического оружия, как вирус Марбург.

Вирус Марбург сравнивают с вирусом Эбола из-за колоссальной летальности. 90% штаммов этого вируса смертельны. Марбург – родом из Африки, но даже в Новосибирске были зафиксированы два случая заражения. Об этом ученый из Новосибирска, вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов рассказал в интервью изданию BFM-Новосибирск.

«Болезнь проходит с тяжелым течением. Но, что касается заразности, то она довольна мала. Вирус не передается воздушно-капельным путем. Элементарные средства защиты и выполнение санитарных правил, могут достаточно надежно защитить от этого вируса. Он передается при контакте с выделениями, кровью больного человека, – говорит Александр Чепурнов. – Вспышку вируса достаточно легко остановить с помощью введения карантинных мер и соблюдения санитарных правил».

Учёный также рассказал, что некоторое время назад вирус Марбург рассматривался как биологическое оружие. Открыт он был даже раньше вируса Эболы.

«Он был завезен в Югославию и Германию с обезьянами из Уганды, которых доставили для экспериментов. Во время работы с ними заразились люди, так его и открыли. Так вот, возвращаясь к Эболе, если посмотреть, как протекала крупнейшая вспышка этого вируса (около 20 тысяч заболевших, более половины погибли), мы можем представить, как это будет с вирусом Марбург, даже если мы потеряем контроль над ним. Тогда было несколько завозных случаев в Европу, в США. Заразившийся куда-то прилетал, с кем-то контактировал, плохо себя чувствуя, обращался к врачам. И в итоге заражались еще люди, — говорит Александр Чепурнов. – Но вспышки быстро останавливались. Если есть настороженность и понимание, откуда человек прилетел и с чем может быть связана его высокая температура, то его быстро изолируют».

Учёный также сообщил о двух случаях заражения вирусологов вирусом Марбург. Один из них произошёл в апреле 1988 года: Николай Устинов помогал лаборанту и был случайно инфицирован иглой. Вскоре он умер. Второй случай, в 1990 году, закончился выздоровлением Сергея Визунова.

«Тоже заражение во время работы с вирусом. Он не погиб. Он очень долго, около полугода, провел в изоляторе. Потому что после того, как он пошел на поправку, была повторная волна болезни, очень тяжелая. Но Сергей Визунов выжил и жив до сих пор»,

- добавил Чепурнов.

Напомним, учёный Александр Чепурнов был один из самых востребованных спикеров во время эпидемии коронавируса в Новосибирске: он много раз рассказывал, как следует носить маски, и оценивал эффективность вакцин при защите от новых штаммов.