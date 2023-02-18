В Новосибирске завершился первый день фестиваля «Иглу 2023 — город эскимосов»

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске проходит уже 13-й фестиваль снежных иглу.

В Новосибирске сегодня, 18 февраля, открылся 13-й по счету фестиваль «Иглу — 2023: Город эскимосов».

В этом году фестиваль проходит на участке Обского моря в районе остановок «Чемской бор» или «ПКиО у моря Обского». Там собралось более 2000 участников из 327 команд, которые захотели потягаться в умении строить снежное жилище эскимосов.

Строгое жюри весьма серьезно подходило к оценке конкурсных сооружений. Проверялась высота, диаметр, быстрота и аккуратность постройки иглу. Хорошим эскимосским домом считалось идеально ровное сооружение без щелей и зазоров, в которое легко мог войти член жюри.

Участники и гости фестиваля также успели побывать на мастер-классах по строительству снежных хижин, управлению кайтом, познакомиться с традициями северных народов, послушать хорошую музыку и согреться крепким чаем; покормить северных оленей, прокатиться с настоящей собачьей упряжке и найти выход из спортивного лабиринта. Для тех, кому по душе, активный отдых была организована культурно-игровая программа со Снежной бабой. А завершился день традиционными посиделками у костра.

Все желающие жители Новосибирска и гости города смогут также присоединиться к фестивалю завтра, 19 февраля. С 11 до 16 часов построить свое иглу можно будет вне конкурса под чутким руководством мастеров. Организаторы предупреждают, что пилы для изготовления снежных «кирпичей» можно взять в баре «Легенда» на пляже «Бумеранг».

Напомним, сегодня вечером участники фестиваля собирались отправить импровизированное послание космонавту Анне Кикиной. Они собирались выложить имя Анна из горящих свечей.