В Новосибирской области сгорели более 40 собак и кошек при пожаре в приюте Искитима

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В Новосибирской области сгорел приют, в котором жили порядка 100 животных.

Поздно вечером 17 февраля в Искитиме загорелся незарегистрированный приют для животных, организованный в частном доме на улице Канатной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Пламя распространилось на площади в 80 кв. м.

В итоге погибли в огне и задохнулись в дыму около 40 собак и кошек, остальные получили различные травмы и ожоги. Всего в доме находилось около ста животных. Также спасатели эвакуировали 56-летнюю хозяйку дома и ее 19-летнего сына, которые первое время пытались потушить пожар своими силами. Пожилую женщину доставили в реанимацию. Она надышалась угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. А поскольку сам дом был сильно захламлен, огонь распространился очень быстро.

Волонтеры-зоозащитники сейчас пытаются пристроить оставшихся в живых питомцев. Пока забрали 9 собак, при этом часть из них находится в ветклинике «под кислородом». На улице осталось 29 животных.

Волонтёры просят неравнодушных горожан приютить их хотя бы на время, а также помочь с их транспортировкой.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара в двухэтажном доме в Дзержинском районе Новосибирска погиб 50-летний мужчина и 8 его кошек.