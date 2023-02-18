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В Новосибирской области стало известно о гибели бердского бойца из ЧВК «Вагнер» Ивана Хартыкайнена

Фото В Новосибирской области стало известно о гибели бердского бойца из ЧВК «Вагнер» Ивана Хартыкайнена
Фото В Новосибирской области стало известно о гибели бердского бойца из ЧВК «Вагнер» Ивана Хартыкайнена

Pixabay.com

В Новосибирской области простились с «музыкантом», погибшим в зоне СВО.

В Новосибирской области стало известно о гибели еще одного бойца из числа добровольцев, отправившихся защищать Родину в зону спецоперации. Об этом сообщили в администрации Бердска.

Иван Хартыкайнен, житель Бердска, добровольно отправился в зону СВО в октябре прошлого года в составе ЧВК «Вагнер». Ему было 34 года. Иван закончил Бердскую школу № 3. У него осталась сестра.

Друзья и родственники простились с ним в Кафедральном соборе Преображения Господня 17 февраля. Отмечается, что Иван погиб при выполнении боевого задания.

Издание «Царьград» отмечает, что в судебной базе есть человек с такими же данными, которого Бердский городской суд некогда на 3 года и 4 месяца отправил в колонию строгого режима за приобретение и хранение наркотиков в крупном режиме.

В городской администрации Бердска выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Напомним, ранее сообщалось, что в сражениях под Артемовском погибли еще два сибиряка из ЧВК "Вагнер": 23-летний Вячеслав Тёртых из Карасука и 30-летний Роман Черняйкин из Маслянинского района.

 

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