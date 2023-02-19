Бастрыкин поручил проверить группировку «Ашановских» в Новосибирске

Фото: СКР

Новосибирским следователям поручили провести проверку в отношении группировки несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемой группировке «Ашановских», состоящей из подростков, которые вымогают деньги у несовершеннолетних. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову В.Б. провести проверку по данной информации и дать правовую оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики», — уточнили в СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки из «Ашановской» группировки держат в страхе жителей сразу нескольких микрорайонов в Калининском районе, а также посетителей Торгового центра «Ашан».

Они нередко устраивают охоту на прохожих на территории, прилегающей к торговому центру, за что и получили прозвище «Ашановские». Впервые информация о бесчинствах этой подростковой банды появилась в городских пабликах. Горожане сообщают, что молодчики слоняются по улицам толпой, нападают на детей и подростков, пугают взрослых, а тех, кто помладше «ставят на счетчик».