Новосибирск вышел в лидеры по цене продуктов для блинов

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В Новосибирске стоимость ингредиентов для блинов на Масленицу оказалась одной из самых высоких в России.

Стоимость набора для выпечки блинов в Новосибирске оказалась одной из самых высоких в России. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Чек Индекс".

Сообщается, что в целом по стране средний чек на ингредиенты для приготовления блинов составил 93 рублей, тогда как в Новосибирске он достигает 103 рублей.

Значительно дешевле обходится приготовление блинов в Москве — 93 рублей, Санкт-Петербурге — 96 рублей и Казани — 90 рублей.

Аналитики взяли для подсчета самый простой набор продуктов. Молоко, яйца, мука, подсолнечное масло, сахар и соль — все составляющие брались с учетом приготовления одной порции угощения.

Эксперты также уточнили, что цены на продукты для блинов в 2023 году выросли по сравнению с 2022 годом на 7%.

Напомним, с 20 февраля в России начинается Масленичная неделя, главным символом которой являются блины.