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Новосибирцев ждёт коротка рабочая неделя из-за 23 февраля

Фото Новосибирцев ждёт коротка рабочая неделя из-за 23 февраля
Фото Новосибирцев ждёт коротка рабочая неделя из-за 23 февраля

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Жителей Новосибирска ожидает сокращённая рабочая неделя.

Рабочая неделя с 20 февраля в Новосибирске будет сокращённой в преддверии Дня защитника Отечества. Это связано с перенесёнными праздничными днями, из-за которых выходных будет больше.

Кроме того, накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, рабочий день будет длиться на час меньше. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, если иное не прописано в трудовом договоре.

При этом организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться.

Несмотря на то, что сам патриотический праздник выпадает на четверг, на пятницу, 24 февраля 2023 года переносится один из январских выходных (1 января – красный день российского календаря). Это позволяет увеличить количество непрерывных праздничных дней на 4 дня, то есть с 23 по 26 включительно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустят салют в честь 23 Февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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