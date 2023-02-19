Под Новосибирском браконьеры убили беременную лосиху

Фото: Евгений Шестернин/ТГ

В Новосибирской области задержали браконьеров, которые убили беременную лосиху.

Браконьеров, убивших и разделавших беременную лосиху, задержали в Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщил Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

По его словам, государственный инспектор обнаружил разделанную тушу животного накануне в Купинском районе. Шестернин отметил, что проводится доследственная поверка и напомнил, что за незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее министр сообщил, что в Новосибирской области с начала года на дорогах погибли 13 лосей. Успеть остановиться при выходе лося на дорогу можно только на небольшой скорости. Однако случаев, когда животных сбивали при соблюдении скоростного режима, в регионе не зафиксировали, подчеркнул министр.

Ранее Сиб.фм писал, что двух лосей заметили жители Новосибирской области на дороге.