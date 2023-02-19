Сильная магнитная буря накроет Новосибирск с 20 февраля

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Сильная магнитная буря ожидается в Новосибирске в понедельник, 20 февраля.

Череда магнитных бурь накроет Землю с 20 февраля. Особенно сильно волну геомагнитных возмущений почувствуют метеозависимые люди. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Институт прикладной геофизики Росгидромета и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.

"Магнитное поле Земли ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости 20, 21 февраля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможно в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы", — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Возмущение геомагнитного поля Земли, по словам ученых, вызвано мощной вспышкой на солнце, которая произошла 17 февраля. Эта активность продолжалась больше часа и "сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы".

Эксперты предупреждают, что с 20 февраля метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Кроме того, возможны сбои в работе электроники. Стоит быть готовыми и к неадекватному поведению домашних и диких животных и птиц.

Напомним, в Новосибирске 23 и 24 февраля ожидаются плюсовые температуры. Воздух прогреется до +1 +3 градусов.