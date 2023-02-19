В Новосибирске ожидается потепление до +3 градусов 23 и 24 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншоты с сайтов погодных сервисов

В Новосибирске ожидаются плюсовые температуры до +3 градусов на следующей неделе.

В Новосибирске на следующей неделе потеплеет до +3 градусов. Весенние температуры ожидаются в городе 23 и 24 февраля. Об этом сообщается на сайте популярного погодного сервиса Яндекс.Погода.

По данным ресурса, высокие температуры будут отмечаться и ночь.

22 февраля ночью ожидается -3 градуса, днем — минус 1. 23 февраля, в День защитника Отечества, новосибирцев ждем +1 градус днем и -1 ночь.

Самым теплым днем предстоящей недели станет пятница, 24 февраля. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

По данным синоптиков, вся предстоящая неделя будет пасмурной. Начиная с понедельника, в городе будет идти снег. А из-за перепадов между положительными и отрицательными температурами на дорогах появится сильный гололед.

Отметим, что потепление до 0 градусов и мокрый снег обещают жителям Новосибирска синоптики Западно-Сибирского УГМС. По их данным, 21 февраля в столице Сибири ожидается 0 градусов и метели.

На фоне температурных качелей горожан предупредили о возможном сходе снега с крыш.

Напомним, что предстоящая рабочая неделя будет короткой. В связи с празднованием Дня защитника Отечества, новосибирцы будут отдыхать 4 дня подряд — 23, 24, 25, 26 февраля.