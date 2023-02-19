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общество

Сменился владелец ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске

Фото Сменился владелец ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске
Фото Сменился владелец ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске

Фото: «Сибирский молл»

В Новосибирске сменился владелец торгово-развлекательного центра «Сибирский молл».

ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота», принадлежащие ранее компании ООО «Торговый квартал-Новосибирск», проданы ща 3,7 млрд рублей. В аукционе победило ЗАО «Глобус». Конкурс был объявлен в январе текущего года.

ЗАО «Глобус» занимается управлением и арендой недвижимости, руководит компанией Марьяна Бойкo.

Ранее Сиб.фм сообщал, что официальный сайт госкорпорации ВЭБ.РФ сообщил, что на продажу выставлены новосибирский ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота».

Здания продавались как единый лот со стартовой ценой более 3,7 млрд рублей. Торги пройдут до конца первого квартала 2023 года.

В презентации конкурсантам обещают рост целевой аудитории «Сибирского молла» на 10 тысяч человек, что приведёт к увеличению доходности от торгового центра. В качестве преимуществ «Новой высоты» указаны большая площадь офисных помещений и нахождение в центре города.

Напомним, собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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