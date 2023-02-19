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общество

Спасённую в Новосибирске летучую мышь назвали в честь графа Дракулы

Фото Спасённую в Новосибирске летучую мышь назвали в честь графа Дракулы
Фото Спасённую в Новосибирске летучую мышь назвали в честь графа Дракулы

Фото из группы АНО "Виавет" в "ВК"

В Новосибирске волонтеры фонд помощи животным "Виавет" спасли летучую мышь из подъезда жилого дома.

В Новосибирске общественники нашли новый дом для летучей мыши, которую обнаружили в подъезде жилого дома. Спасенному малышу уже дали имя — его назвали в честь графа Дракулы.

Как сообщили волонтеры организации "Виавет", как только питомца поместили в уютную переноску, он сразу согрелся и уснул.

А после пробуждения найденыша ждали различные лакомства — сверчки и тараканы, которыми питаются летучие мыши.

Сейчас граф Дракула, который легко помещается на ладони взрослого человека, передан на сопровождение в Центр реабилитации диких птиц в Новосибирске.

Напомним, накануне в Новосибирской области сгорел частный приют для собак. Более 40 животных погибли, остальным требуется передержка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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