Тема выступления Путина, послание Кикиной и страшное ДТП на Бали: итоги выходных в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о важных событиях минувших выходных, связанных с Новосибирском.

Участники фестиваля снежных иглу отправили послание космонавту Анне Кикиной

В Новосибирске в субботу прошёл 13-й фестиваль снежных хижин «Иглу 2023 — город эскимосов». В этом году он собрал более 2000 участников из 327 команд, которые захотели помериться мастерством в строительстве снежного жилища эскимосов.

Изюминкой фестиваля в этом году станет импровизированное огненное послание, которое участники решили отправить космонавту Анне Кикиной, которая также родом из Новосибирска. Вечером они составят ее имя из сотни зажженных свечей. Сибиряки надеются, что Анна сможет увидеть это послание из космоса.

Блогер из Новосибирска получила перелом черепа в ДТП на Бали

Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова получила серьезные повреждения мозга в результате дорожно-транспортного происшествия, жертвой которого она стала в Индонезии, на острове Бали. Информация об этом появилась на странице «АСТ-54» ВК.

Девушка прилетала на остров 11 февраля, но уже на следующий день оказалась на больничной койке с переломом черепа. Родственники Анжелики собирают средства на ее лечение.

В Новосибирске полиция ищет участников группировки «Ашановских»

В Новосибирске родители четырёх подростков подали заявления в полицию из-за действий так называемой группировки «Ашановских». Полиция ищет подозреваемых. Кроме того, сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемой группировке «Ашановских», состоящей из подростков, которые вымогают деньги у несовершеннолетних.

В Кремле раскрыли тему послания Путина 21 февраля

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля будет говорить о специальной военной операции и международной обстановке. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — уточнил Песков.