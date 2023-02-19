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В Кремле раскрыли тему послания Путина 21 февраля

Фото В Кремле раскрыли тему послания Путина 21 февраля
Фото В Кремле раскрыли тему послания Путина 21 февраля

Фото: Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Владимира Путина рассказал о темах предстоящего послания Федеральном собранию.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля будет говорить о специальной военной операции и международной обстановке. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — уточнил Песков.

В эфирной сетке телеканалов послание президента России Федеральному Собранию запланировано на 12:00 по московскому времени. Дата Президентского послания, как конституционной нормы, привязана к первому юбилею (1 год) признания независимости ДНР и ЛНР, считает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР). По его мнению, в целом ежегодное послание Федеральному собранию определит стратегическое видение развития страны.

Напомним, ранее в СМИ предположили, о чем объявит Путин во время Послания 21 февраля 2023 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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