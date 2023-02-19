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В Новосибирске 10-летний мальчик попал в больницу после ДТП

Фото В Новосибирске 10-летний мальчик попал в больницу после ДТП
Фото В Новосибирске 10-летний мальчик попал в больницу после ДТП

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе.

Ребёнок пострадал в результате аварии в Кировском районе. ДТП произошло в воскресенье, 19 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

По данным Госавтоинспеции, водитель Renault Logan 1977 года рождения ехал по улице Мира и в районе дома №71 сбил 10-летнего мальчика. Ребёнок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сегодня в Октябрьском районе произошла авария с участием трёх автомобилей. Инцидент произошёл недалеко от ТЦ «Аура» около 12:00. По данным ведомства, водитель Porsche столкнулся с попутным Ford, а после врезался в Nissan. Последний в свою очередь столкнулся с «Газелью». В результате аварии пострадала водитель Nissan 1973 года рождения.

Напомним, ранее в Октябрьском районе Новосибирска загорелась СТО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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