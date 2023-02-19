В Октябрьском районе Новосибирска загорелась СТО

Фото из паблика «Наш Октябрьский» в "ВК"

В воскресенье, 19 февраля, в здании СТО "У Мишани" в Новосибирске произошел пожар.

В Октябрьском районе Новосибирска 19 февраля произошло возгорание в двухэтажном здании по улице Федосеева, 36. На территории объекта находится станция техобслуживания "У Мишани" и центр шумоизоляции "Автошум".

Как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 12:05 часов. Дым шел со второго этажа здания. Выяснилось, что в гараже горели инструменты.

Прибывшие на место спасатели локализовали пожар к 12:20 часам. После чего приступил к проливке очагов и вскрытию потолка.

Напомним, ночью в воскресенье, 19 февраля, мужчина и женщина перевернулись на снегоходе в Первомайском районе Новосибирска. Пилоту потребовалась медицинская помощь.